疾管署公布國內新增2例本土登革熱病例，為分別居住於新北市三峽區五寮里30多歲女性(案3)及礁溪里的30多歲男性(案4)，為9月16日公布個案(案1、案2）之家人，因皆為確診個案接觸者，由衛生單位安排採檢，因IgM、IgG抗體均呈現陽性，研判確診。防疫醫師表示因個案只有發燒，醫師以為是感冒。

疾管署表示，今年截至目前國內累計21例登革熱本土病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，5例居住新北市(4例三峽區、1例中和區)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署表示，今日新增2名個案近期皆無出國史，案3平時活動以住家為主；案4平時活動以住家及公司為主。案3於8月29、30日，案4於8月29、30日及9月5、6日至五寮尖山菜園協助案1、2務農。2人皆曾於9月4日出現發燒症狀並就醫，案4於9月8日曾出現紅疹。由於案3、4皆有五寮尖山菜園活動史，研判該菜園周邊感染的可能性較高，為同一起群聚事件。

為防範疫情擴散，衛生單位已加強個案活動地及住家周遭孳清及區塊化學防治，並持續加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報，相關社區監測將持續到10月9日。

疾管署再次呼籲，目前為登革熱流行季節，且近期受鋒面影響，各地仍有降雨，民眾應加強戶內外環境巡查，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；此外，平時如有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

(中時 )