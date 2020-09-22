國民黨立委蔣萬安被封為「立院男神」，一舉一動都引發關注，但他坦言，不喜歡這個稱號，好像虛有其表卻沒內涵，並自爆跟太太一直都想要有「二寶」，而命理師也替他算出，明年下半年有機會，並提醒他要注意「泌尿系統」。

蔣萬安在網路節目《今天神回應》中表示，有一點小小排斥立院男神的封號，希望大家關注到的是他的能力和專業，相信上屆立委4年任期中，已經證明給大家看，而他也點名江啟臣、林昶佐、吳怡農都很帥氣。

命理師Jacky也在節目上分析蔣萬安命盤，指出蔣萬安屬水、陽，「陽水」是屬於汪洋之水，比較海派、交際廣闊，擅與人互動，而年柱帶「七殺」代表權柄，代表權利與說服力，很有影響力，也帶「食神」得人疼。

蔣萬安的食神和七殺在同張命盤，Jacky指出代表「食神制殺」，有權又不會太壓迫，往往能逢凶化吉，生在冬天加上屬水，所以能量是強的，氣勢旺、有骨氣、有擔當、責任感重，會把事情往身上攬，下半年來說會比較負面，會更忙。

此外，蔣萬安也透露想要二寶，Jacky表示2021年的下半年有機會，且女孩機率比較高。主持人阿KEN好奇問，會對女孩管教比較嚴格嗎？蔣萬安說，當然也會擔心未來交男朋友，怕被欺負。

阿KEN再追問，如果女兒說喜歡女生怎麼辦？蔣萬安則回說，「沒有問題！」自己和太太都很開明，隨著她的性向自由發展。

蔣萬安表示想要二寶。（圖／摘自今天神回應節目畫面）

(中時新聞網)