市議員陳淑華表示，台中市在財政上還是面臨很大挑戰，台中市公共債務餘額創1316億元新高。（陳世宗攝）

「巧婦難為無米之炊！」民進黨市議員邱素貞、陳淑華等，22日針對市長盧秀燕在與藍營市議員在預算會議中，自稱中市府財政已改善；邱素貞認為，盧市長任內4年計畫賣地高達750億元，還不包括第13、14、15期重劃抵費地，土地總有賣完的時候，恐怕會債留子孫，又犧牲台中市未來整體發展。

邱素貞表示，台中市財政狀況不佳，盧市府應善用每一分錢，花在刀口上。過去林佳龍市長主政下的台中有明確的藍圖與規畫，4年施政有8年規劃，才有現在的市政成果，讓盧秀燕市長在短短上任不到兩年內，不斷動工、剪綵、通車、啟用。

邱素貞認為，施政要有藍圖、想法與步驟，不是臨時抱佛腳。她擔任市長用心持家這是基本功，市長應思考的是台中市的城市願景，以都市形象定位應明確，若對台中的施政藍圖與規劃沒有願景，恐讓未來台中市的建設與政策出現斷層？

陳淑華表示，台中市在財政上還是面臨很大挑戰，台中市公共債務餘額創1316億元新高。審計處報告也提到台中市政府財政向基金的調度亦創新高紀錄，去年達到172億多元擴增約40億餘元，顯見本預算收入不足，需從基金勻支預算來因應。

市府強調，台中市110年總預算書歲入預算總額為1329.17億元，歲出預算總額為1428.03億元，歲入歲出差短98.86億元，短差部份全數以賒借收入予以彌平；中市舉債空間從盧市長剛上任的88億元，擴大到現在的200億元，市府財政明顯已獲得改善。

(中時 )