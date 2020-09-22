總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。國民黨立委鄭正鈐痛批農委會主委陳吉仲，在馬政府時期是「打死也要擋」美豬的「農陣」急先鋒，現在則是極力捍衛蔡政府的美豬進口政策的「史上最強主委」；兩套標準昨是今非，讓鄭忍不住直言：「陳吉仲的官位比農民還重要？」

鄭正鈐今日在臉書發表《陳吉仲的官位比農民還重要？》一文，寫道：「陳吉仲在馬政府時期是『打死也要擋』美豬的『農陣』急先鋒，現在則是捍衛蔡政府的美豬進口政策農委會主委。豬農之子出身的陳吉仲當年說，『養豬產業產值高達750億元，如開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重。』但蔡英文一聲令下，陳吉仲就極力為萊劑美豬護航，毫不猶豫幫小英打擊國內養豬產業，再拿100億納稅人的錢去安撫豬農。」

鄭正鈐指出：「陳吉仲說，有心人士透過假消息要打倒國內養豬產業是『邪惡』、『可惡』的打擊，他『絕不姑息』。但是農委會卻在科普雜誌《科學人》臉書專頁刊登廣告，瞎扯『萊克多巴胺可以增加收益又環保』、『國內禁用萊克多巴胺是因為萊豬不好吃』，引發爭議後，《科學人》發出道歉聲明表示，撤下貼文並退回廣告費。」

不僅如此，鄭正鈐更痛批：「陳吉仲說，政府若沒做到照顧豬農，他下台負責。但是陳吉仲擔任農委會副主委時，說要與主委林聰賢同進退，最後卻是直接扶正當上主委。被蔡英文讚為『史上最強主委』的陳吉仲，會覺得『照顧農民』跟『保住官位』，哪一個比較重要？」

(中時新聞網)