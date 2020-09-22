48歲前傑尼斯團體TOKIO成員山口達也2年前捲入酒後猥褻女高中生風波，他為平息眾怒，向事務所提出退團意願，在社長強尼喜多川與TOKIO隊長城島茂點頭後，讓山口達也退團。今(22日)日媒報導山口達也又出事，因酒駕被捕。

山口達也早年與城島茂組成「城島茂Band」，被視為TOKIO前身，外型壯碩的他其實是易胖體質，曾參加減重節目分享瘦身經驗，2008年山口達也在日本武道館演唱會上，當著TOKIO成員的面宣布成為人夫，對象是小他5歲的模特兒，兩人婚後陸續生下兩個兒子，2016年卻宣告離婚。

2年前A女對《週刊文春》爆料，未成年時期受邀上山口主持節目《R的法則》，和山口達也交換了LINE帳號，男方後來邀約A女到他家，隨後頻頻灌酒，試圖發生關係，A女逃出後，當晚就去報警。另一名B女則說，自己在15歲時於宮崎街上被山口達也經紀人搭訕，隨後被約進旅館聊天，也遭遇被強灌酒下場。

B女說，自己中途上廁所回來後，發現經紀人和朋友都不見，山口則露出色狼本性開始意圖侵犯，連牛仔褲都撕破了，山口最後心軟讓B女回家，山口後來又約見面試圖上下其手，B女此時以「沒做過」婉拒，山口則承諾「會溫柔的」，兩人就發生關係，分開後B女因生理期晚到，一度擔憂以為懷孕，但對上述爆料山口達也全盤否認。

據日媒報導，山口達也早年離婚，就是因為妻子不堪他酗酒惡行，今日他又因酒駕被逮，上午他騎著摩托車撞上等紅綠燈的汽車，吹氣檢驗後承認酒駕，而2011年8月山口就因無照駕駛被捕，未料如今醜聞又添一樁。

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(中時新聞網)