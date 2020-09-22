49歲溫翠蘋早年以選美出道，外型性感美豔、又精通粵語、英文、日語、西班牙語等語言，有「九官鳥」的美稱，不過她情路坎坷，曾擁有兩段不幸福的婚姻，恢復單身後追求者眾，卻又交到一個會到處亂放話的男友，氣到她直呼：「這個人真的完全不值得交往」。

溫翠蘋近日在節目《命運好好玩》聊到感情世界，她透露有個信仰相同的追求者，相處過後卻發現同信仰也不一定就是對的人；溫翠蘋回憶，有一次她遇到一個小困難，對方其實有能力幫助，卻只用禱告的方式替她祈福，溫翠蘋坦言：「我其實是有在等他，看他的表現，他是不是會主動來幫助我，如果他願意主動幫我這個小忙的話，我覺得是我會對他是加分的」。

過了一、兩個禮拜，溫翠蘋從友人口中得知，原來對方內心希望她能主動開口，撒嬌求他幫忙，溫翠蘋聽了相當傻眼，「他是很大男人主義嗎？我覺得他要不是就小氣，要不就是小心眼，而且他就是要我主動示弱，這樣他就高我一等啦」。

不只如此，溫翠蘋指出與對方的前妻有不少臉書的共同好友，但他兩邊都會留言按讚，由於自己是公眾人物，不想被外界捕風捉影，向他提出選邊留言的建議，卻被對方認為在教訓人、無理取鬧，甚至還傳了《再別康橋》的歌，讓溫翠蘋滿頭問號；另外，該男還在外面到處抱怨交往2個月就燒掉10幾萬，對此，溫翠蘋在節目上喊冤，表示有出去吃過幾次高級餐廳，但怎麼算都不會花到10幾萬，認為男生不應該亂講話，甚至連講都不該講，寒心地說：「這個人真的完全不值得交往」。

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(中時新聞網)