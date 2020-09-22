《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:322020/09/22 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤走揚；因歐洲疫情有復發的跡象，市場擔心再度實施封城措施，而提高黃金避險需求，且美元指數漲勢趨緩，支撐金價小幅上漲；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲6.5美元，報每盎司1917.1美元。 12月白銀上漲0.213美元，報每盎司24.6美元。 10月白金上漲9.8美元，報每盎司885.9美元。 12月鈀金上漲9.9美元，報每盎司2291.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #報每盎司 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資避險心態轉濃 04:102020/09/22 證券．權證 《電子零件》欣興高檔震盪 長線成長續看佳 12:162020/09/22 財經 美股軟腳 台股早盤回測月線 09:242020/09/22 財經 1分鐘讀財經》暌違7年半 新台幣乍見28 08:002020/09/22 財經 台積電軟腳 台股再度跌破月線 12:032020/09/22 財經 8月電子產品訂單 創新高 04:102020/09/22 財經要聞 《晨間解盤》萬三難一鼓作氣 端看電子股籌碼(倫元投顧提供) 08:522020/09/22 財經 熱門股－映泰 營收回神價量齊揚 04:102020/09/22 證券．權證 美股大跌500點效應擴散 台股開盤跌80點、台積電平盤震盪 09:102020/09/22 財經 《台北股市》盤中焦點股：泰博、瓦城、元隆、創惟、映泰、麗臺 10:002020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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