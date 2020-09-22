黃金亞洲電子盤走揚；因歐洲疫情有復發的跡象，市場擔心再度實施封城措施，而提高黃金避險需求，且美元指數漲勢趨緩，支撐金價小幅上漲；截至台北時間下午2點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲6.5美元，報每盎司1917.1美元。

12月白銀上漲0.213美元，報每盎司24.6美元。

10月白金上漲9.8美元，報每盎司885.9美元。

12月鈀金上漲9.9美元，報每盎司2291.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)