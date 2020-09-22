日月光投控（3711）旗下日月光高雄廠今（22）日舉辦「第五屆日月光世界無車日」，宣布攜手高雄市捷運局、港都客運、南台灣客運及Ubike公司，共同簽署「園區交通網共構合作意向書」，目標整合多元友善的綠色運具，攜手落實節能減碳的永續理念。

日月光以階段性目標逐步推動綠色運具，第一步以電動巴士全面取代柴油巴士，建構區內綠色接駁網，今年日使用人次已逾2千人，較2016年成長50％。第二步Gogoro、光陽合作提供電動機車專屬購車優惠，規畫綠能專屬停車位，目前已有近350名綠能車主。

第三步為導入共享運具，日月光透過引進其昜與WeMo共享機車服務，並在區內及鄰近廠區大樓密度高的地方增設站點，便於同仁上下班使用。日月光指出，目前每月平均使用時間達1萬4511分鐘，年增達75％。

此外，日月光為表揚將習慣日常化的同仁，特別攜手高雄捷運局，自7日起每日早晚搭乘捷運至園區出站上班的第921、922、923位民眾，均可獲得「30天無限搭乘體驗卡」，近20天來共有130位幸運寵兒獲獎，鼓勵大家一齊響應綠能環保，發揚綠色永續精神。

高雄市政府交通局專委林弘慎表示，為提供高雄市民更安全及便利的大眾交通運輸系統，推出交通行動服務MeN Go交通月票多項優惠，並攜手無相鄰捷運站的大專院校，除了導入公車外、亦將省時便利的MeN Go計程車導入校園服務，未來持續致力打造永續城市。

經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，日月光響應市府提倡的共享綠色交通，不僅服務自家員工，更擴及整個加工區及周遭鄰里居民。去年起攜手區內業者共同投入共享交通方案，讓楠梓加工區更具綠色新思維，強化綠色競爭力。

日月光高雄廠資深副總周光春表示，日月光5年來串連各式綠色運具、接駁網絡日漸成形，著實改變同仁交通使用行為，區內事故件數亦較5年前減少66％，相當感謝同仁們的支持與認同。

周光春指出，日月光未來將與市府、交通運輸業者共同持續擴展園區綠能行動網範圍，包括評估大社、仁武、梓官等區的公車使用便利性，規畫共享機車與腳踏車的拓點等，以安全無虞的交通舒緩高雄交通壓力，共同落實綠能環保新生活。

(時報資訊)