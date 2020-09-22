南韓總理丁世均( Chung Sye-kyun)正接受新冠肺炎病毒檢測，周二總理辦公室證實表示。

南韓總理辦公室一名職員經新冠檢測，今日稍早證實為新冠確診病例。據韓聯社報導，南韓總理與該職員並無直接接觸，但總理丁世均緊急取消今日所有行程，辦公室證實已進入醫院進行新冠肺炎檢測。

總理辦公室新增病例為9月7日接觸了新冠確診病患，周二上午新報為確診病例。該職員自9月16日以來沒有與總理會面接觸。

此外，南韓總統文在寅周二措辭強烈，警告民眾不要進行未經許可的街頭集會以及散播虛假訊息，此舉將破壞了政府遏止新冠擴散的努力。南韓本月底和十月初將有多日的連假，而大首爾地區目前解除最高警示，管制中心憂心連假的民眾活動。

文在寅在周二上午方聽取疾病管制中心的簡報，確診數連三日低於100例，穩定控制中。但疾病中心日前表示疑似出現第二次感染病例，目前仍調查中。

文在寅表示，不可沾沾自喜，還有很長的路要走，在任何狀態都不應該卸下防衛。

(時報資訊)