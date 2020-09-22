立法院今日原定由行政院長蘇貞昌進行開放進口瘦肉精美豬專案報告，但國民黨立院黨團為抗議美豬進口，因此占領主席台，導致議程癱瘓。時力立委王婉諭於臉書改編電影「神隱少女」，將時力立委邱顯智圖文成「準備了這麼久，沒辦法質詢的無臉男。」

立院原擬邀請蘇貞昌報告美豬開放，並由各黨推派立委輪流質詢。邱顯智原列為質詢第3位，但因國民黨動員佔領議場，導致蘇貞昌無法上台報告。

王婉諭於臉書表示「幫不能質詢的顯智QQ」，並貼出多張改編神隱少女的圖文，包括「來議場開同樂會的國民黨」、「匆忙跑到議場的顯智發現國民黨又佔領議場」、「寶寶想質詢但寶寶上不去」、「不質詢的話，院長我就先走囉。」

邱顯智也於王婉諭臉書圖文下方留言「今天6點就出門，人家都準備好了，寶寶心裡真的苦。」邱顯智辦公室則表示，因今日議程癱瘓，因此應該會再擇期質詢，原擬的提問內容，將留待日後一併處理。

(中時 )