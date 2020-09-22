原PO說阿嬤從冰箱挖出冷凍水餃 12顆吃光才告訴她「放9年了」。(翻攝自《爆廢公社》)

阿嬤的冰箱總是不會讓人失望！一名網友在臉書表示，他昨天吃了阿嬤從冰箱裡挖出來的水餃，煮好後吃完12顆阿嬤才想到，這是親戚往生前買的，「算算他過世也有9年了」，讓他崩潰「阿嬤真的是一種神奇的物種…..」。

原PO將這荒唐事PO上《爆廢公社》後，引起大家熱烈討論，都想知道放了9年的水餃吃起來味道如何，原PO回答「沒有發霉！水餃皮都裂了一下水就化爛掉了…就是絞肉湯而已，味道還好，沒什麼酸味」，到目前為止都沒有拉肚子，「沒事，我還活著」。

對此，網友們紛紛留言，「9年了，水餃上小學了嗎？」、「這豬都不知道投胎幾次了」、「塞成這樣的冰箱9年還沒壞也算厲害」、「這不是冰箱這是低溫廚餘桶吧」、「阿嬤的真理：東西只要冰著，就不會壞」。

此外，也有人分享自己家的阿嬤，「有次我阿嬤還誤食過期5年的魚，結果食物中毒，隔天我直接把他冰箱全丟了」、「我婆婆的冰箱有看過過期25年的魚醬.... 」。

(中時新聞網)