興大農產打樣中心的實習學生依照農民訴求，協助處理水果。（林欣儀攝）

興大農產加值打樣中心內設置各種機器，可視農民需求進行烘乾或冷凍處理。（林欣儀攝）

為提升農民收益、延長農產品銷售時間，國立中興大學設置全台第一座學術單位所屬的加值打樣中心，22日啟用；來自南投的鄭姓農民特別帶著自家栽種的香蕉來試作果乾，期盼打樣效果好、未來可投資購買機械，讓農產品銷售更多樣化，也解決次級品問題。

帶著自家栽種的有機香蕉到加值打樣中心嘗試製作果乾，鄭姓果農說，他在南投栽種約3甲地有機香蕉，每年多少都會有些次級品，以往仰賴朋友們仗義相挺來採購，未來若能製作成果乾，可讓好的東西獲得充分利用，也讓消費者吃水果有更多樣化選擇。

學生們逐一將水果切片、放入機器內加工烘乾，管理師趙傳銘指出，打樣中心可針對農民希望銷售的族群特性，研究出適合的口感與處理方法，減少農民研發的過程與負擔，以龍眼乾為例，有些人喜歡煙燻的口感、有些人不愛炭焙味，都可以藉由不同方式調整製程。

興大校長薛富盛表示，打樣中心鏈結學校資源，可幫助農民利用在地農特產、並在符合食品衛生準則的規範下加工，透過技術輔導、協助農民試量產服務，同時訓練學生研發實務與生產、行銷能力。

興大強調，此中心為全台第8個農產打樣據點，也是大學端第一座，將可拓展為學生實習場域，今年初試營運至今已受理12件委託，年底前免費提供打樣服務。

(中時 )