KPMG安侯建業會計師事務所今（22）日舉辦2020安侯建業領袖學院論壇「劇變風險因應－公司治理精進」，KPMG安侯建業主席于紀隆致詞時表示，自今年上半年以來新冠肺炎爆發、中美科技戰與貿易戰再起、中印紛爭等重大事件，影響企業營運甚鉅。

于紀隆認為，不確定性因素持續增加，同時也考驗企業對於誠信經營的價值堅持及所衍生的風險管理能力，在主管機關愈趨重視公司治理相關機制方向下，企業應落實公司治理，提升永續發展。

台灣董事學會理事長吳壽山指出，董事會是公司治理重要的一環，帶領著企業上下維護公司策略管理效能、極大化企業的價值。

KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，金管會於今年8月底發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，作為公司治理政策的指引，描繪我國上市櫃公司未來3年期的公司治理藍圖，以深化公司治理與提升企業永續發展為推動主軸。

另外為了強化董事會職能，金管會擬要求獨立董事於董事會席次不少於1/3，同時也希望上市櫃公司於年報中揭露獨立董事的獨立性，設置公司治理主管協助董事執行業務及法令遵循，使我國企業更能接軌國際公司治理脈動。 除了獨董法遵規定以外，鍾典晏認為，有鑑於企業營業秘密侵害案件頻傳，以及美國投資暨出口管制法令亦可能適用於台灣企業，台灣企業在面對自身企業法遵風險時，應超前部署，審慎辨析各項法遵風險高低及影響性，並提出相關控管風險措施，落實公司治理要求，以免企業因營業秘密侵害或產品出口對象控管不佳，造成企業營收損失，以及面臨高額罰金、賠償或刑事處罰。

(工商 )