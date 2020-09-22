汪嫌持失竊車牌多次與人發生行車糾紛，已被警方掌握。(警方提供／林和生屏東傳真)

屏東市日前一起巷弄行車糾紛，26歲汪姓男子因對方未禮讓通行，竟持柴刀朝駕駛座車門猛砍，要報案人下車理論，警方循線上門逮人，汪嫌還以為祖母「大義滅親」，竟脫口而出三字經，讓員警見狀只能無奈搖頭。

警方調查發現，家住屏東市待業中的汪嫌，只要一握到方向盤就變得火爆，日前在屏東市廣東路巷弄內與人會車時，因對方未先禮讓，竟從車內拿出長約50公分的柴刀下車，二話不說就朝對方駕駛座車門猛砍，並揮舞著柴刀，大聲咆哮著要報案人下車「輸贏」，汪嫌見對方沒有要下車的意思，才悻悻然離去。

未料數日後，他在路上又因不滿另一名駕駛長按喇叭又擋在車前，索性直接撞開前方車輛，隨即揚長而去；由於汪嫌駕駛習慣不佳，常常開快車，曾2度在屏東市區遭遇警方攔檢，避免汪嫌橫衝直撞不要命的駕駛方式會造成警方及無辜用路人傷亡，警方未跟車追逐，改以無線電通報線上警網加強攔截圍捕。

汪嫌自恃懸掛失竊車牌以為神不知鬼不覺，逃亡期間更侵入民宅搜刮財物，得手約18萬元，但警方早已掌握行蹤，趁剛返回家中取物時甕中捉鱉，來不及反應的他還以為是祖母「大義滅親」，氣得大聲斥責祖母，警方隨後也在他車上查扣2面失竊車牌及少量毒品。經訊後依涉及恐嚇、毀損、竊盜及毒品等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

(中時 )