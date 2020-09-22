近來岡山地區有許多自來水工程，包括岡山北路小管徑汰換成大管徑輸水管、平和路（中街）配合汙水工程更換管線，以及友情路配合橋科用水新埋設管線等，民進黨立委邱志偉22日說，已經請台水公司盡快、如質完工。

邱志偉表示，眾多供水工程都同時在進行，雖然造成民眾短暫用水的不便，但已經請台水公司盡快、如質完工，且大型工程前要先確實告知民眾，將民眾的影響降到最低，管線汰換完成後，供水品質提高，也能節約水資源。

此外，岡山區興北巷及燕巢區中興路一帶的舊社區自來水管線已屆齡，在邱志偉的爭取下，台水公司七區處斥資2600萬元辦理管線汰舊換新工程，大幅提升該區用水品質及該區域供水的穩定，嘉惠用戶數千戶。

台水七區處表示，此次汰換工程將原有管材汰換為材質更佳、更耐用之延性鑄鐵管（DIP），總計埋設200公釐──2395公尺、100公釐──434公尺。當地居民說，自從完成自來水管線汰換後，地區供水品質大幅提升，並路面重新刨除加封，路面品質更加平坦舒適。

(中時 )