現代社會3C產品眾多，生活工作都免不了要使用，長期下來有的人感覺眼睛常會脹痛、酸澀及疲勞，台北榮總新竹分院眼科醫師劉音慈指出，這都是乾眼症的癥兆，若未讓眼睛好好休息，嚴重會造成角膜感染潰瘍，導致角膜永久病變即失明。

劉音慈舉有位60多歲婦人，重度使用3C產品罹患乾眼症，加上顏面神經麻痺導致眼瞼閉合不良，必須暫時性將眼瞼部分縫合，配合使用淚管塞，才能讓角膜破皮傷口逐漸癒合。

劉音慈解釋乾眼症說，眼睛角膜上的淚水層，從外到內有脂肪層、水層和黏液層，不論哪一層出現疾病，就會出現眼睛刺痛不適、乾澀、疲勞甚至反射性流淚等影響視力情形。

如果常常感到眼睛乾澀、疲勞、發癢、模糊有異物感、有灼熱感、刺痛感，眼皮常感到緊繃、沉重，或是眼睛對光、風砂、煙等外在刺激很敏感，分泌物很黏稠，這些都是乾眼症的癥兆。

劉音慈說，輕微乾眼症可以利用熱敷，使用人工淚液等方式來改善症狀，讓眼睛適度的休息，並適時補充未含有防腐劑的人工淚液，來減緩眼睛的不適。

中等程度的乾眼症，需使用藥膏及局部抗發炎藥水來改善眼表病灶，嚴重乾眼症則要加入免疫調劑的藥水，自體血清及放置淚管塞等方式來治療。

至於如何降低發生乾眼症？劉音慈建議使用3C產品要注意，不論是用電腦還是手機40至50分鐘，至少要休息10分鐘，提醒自己要多眨眼並多看遠方，也可熱敷眼睛，在工作場所則可放杯熱水，增加空氣中的濕度。

(中時 )