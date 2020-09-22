彰化二林鎮合和巷透天厝民宅22日傳出火警，造成在二樓房間內的陳姓姊妹花送醫不治；當時人在家中的阿嬤眼睜睜痛失2名孫女，想到天亮時還泡奶給小孫女喝，難過到頻頻拭淚，她說當時聞到燒焦味，與丈夫上樓察看時房間裡已有火煙、濃煙密布，只能趕緊通報請消防車前來。
陳家阿嬤趕到衛福部立彰化醫院守候，下午女童的父母也趕到醫院，卻傳來2歲女童經30分鐘搶救仍宣告不治的悲痛消息。
彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，2歲女童到院前已無呼吸心跳，外觀無明顯燒燙傷痕跡，初步懷疑是遭嗆傷窒息，經搶救30分鐘仍無呼吸心跳。
阿嬤說，兒子媳婦平日打零工維生，一家6口同住在3層樓透天厝；4個孫女分別就讀國一、小四、小一，最小的2歲還沒上學，老大因為小時候生重病後無法上學，現在每周二、周三和周五三天有老師到家裡為她上課。
阿嬤說，今天上午上完課後老師離開，孫女上樓午睡，她煮完午餐後，突然聞到樓上傳來燒焦味，和老伴上樓查看，驚見房間裡已冒出火煙，趕緊再拿手電筒，但因濃煙密布，伸手不見五指，怎麼都照不到孫女、也抱不到人，她趕緊下樓逃生通報消防隊，沒想到還是來不及救，讓她既心痛又不捨。
(中時 )
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