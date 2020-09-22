台東警員17日深夜巡邏台東轉運站，發現1名男子形跡可疑，想上前盤查該男卻心虛逃跑，攔查後竟謊報姓名，警員利用人臉及指紋辨識系統，確認他是竊盜通緝犯，經比對後將其逮捕歸案。

台東中興派出所所長顏敬庭及警員鍾佩蓉日前執行巡邏任務時，在轉運站發現1名男子深夜逗留且形跡可疑，欲上前盤查時，該男竟心虛拔腿狂奔，員警見狀立即上前攔查，不料該男卻答非所問、謊報姓名，且對年籍資料一問三不知。

「查不到這名字，請用手寫下你的名字」男子謊稱自己叫「施焱光」，試圖隱瞞通緝犯身分，但警方發現查無此人，事後利用人臉辨識系統確認，發現他是台東地檢署發布之竊盜通緝犯，當場戳破謊言。

即使如此，施男仍矢口否認，員警隨即將他帶往偵查隊，以「指紋辨識系統」進行指紋掃描，一經比對當場查出真實姓名，施男再也無法狡辯。警方深入清查後，更發現他涉嫌車內財物失竊案，隨即移送台東地檢署。

警方指出，施男偷竊民眾車內財物，15日被通緝，過2天馬上被逮到。

台東警分局提醒民眾，車輛停妥後應確認車門、車廂確實上鎖，且勿將現金或貴重物品放置車內，養成隨時鎖門或拔鑰匙的習慣，別讓宵小有可乘之機，造成財物損失，如有發現可疑或不法情事，請立即撥打110報警處理，共同維護社會治安。

(中時 )