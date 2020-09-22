新冠肺炎疫情肆虐全球近一年，不僅沒有消退，部分地區甚至捲土重來。專家警告，新冠病毒已「流感化」，今年秋冬將無法避免，若加上傳統流行性感冒，恐面臨「雙病毒」夾殺，民眾一定要當心！

根據《中廣新聞網》報導，台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民指出，新冠肺炎目前缺乏疫苗，「疫情一定會再來」，除非做出一支預防效果達90%的疫苗，才有可能阻止病毒。

他警告，在疫苗問世前，根據病毒傳染途徑、效率，以及世界各國流行趨勢來看，今年秋冬已不可避免，加上每年秋冬又是流感高峰期，兩者症狀相近，「只要邊境開放、天氣轉涼，流感病毒和新冠病毒就會同時上升」。

根據國外經驗，同時感染兩隻病毒的人不在少數。黃立民預言，「10月以後就會發生」。

新冠疫情蔓延世界各國，黃立民說，一年四季都會有病人出現，相對而言，冬天的病人比較多，若疫苗發揮不了太大作用，新冠將不會絕跡，和流感一樣，每年來一次。

(中時新聞網)