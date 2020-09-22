專家指出，疫情和貨幣寬鬆環境使許多人宅在家做股市當沖(當日短線交易)，但大部分都是賠錢，而且聽到消息就進場，其實也已經比很多法人或大戶布局慢很多。

根據美國數據，疫情爆發後當沖交易量急速上升，許多交易軟體業務增加，連當沖交易的說明網頁瀏覽數也增加數倍。紐約理財諮詢公司Mitlin Financial總裁史布隆(Lawrence Sprung)認為，當沖熱潮是因為數以百萬計失業的人認為，那是可以用來彌補喪失收入的方式，待在家時間變多，也想嘗試以前沒做過的事。

美國消費者協會投資人保護部門主管羅波(Barbara Roper)認為，許多強調當沖好處的廣告也是造成流行因素之一，豐厚報酬率讓人們心動，但他們不知道賠錢的機率更大。她說：「要做當沖，投資人不只須要預測標的公司業績，還要剛好在價格波動時採取行動，這已經不叫投機了，而是賭博。」

即使在疫情爆發前也有許多研究指出，多數當沖交易結果都是虧損，但許多投入者似乎都認為自己會是例外。多倫多大學金融系副教授派克(Andreas Park)認為，主因是進場時機太慢，很多人可能會根據新聞選擇股票，但在他們進場前，很多法人或基金經理人早就布局完成。派克還警告，最好別期望認真做當沖就能解決財務危機。

(中時新聞網)