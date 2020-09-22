台中市長盧秀燕表示，西屯區位於水湳經貿園區內的台中國際會展中心去年3月動工，綠美圖去年9月開工，重大建設全面推動。（盧金足攝）

台中市西屯區長陳寶雲在市政會議進行區務報告，西屯區人口去年9月突破23萬人，其中20至64歲占比近68％，年輕比例相當高，是個相當有活力的區域。（盧金足攝）

台中市府22日在西屯區公所舉行市政會議，市長盧秀燕表示，西屯區位於水湳經貿園區內的台中國際會展中心去年3月動工，綠美圖去年9月開工，市府加速辦理市政路延伸開闢工程，紓解台灣大道、五權西路車流，西大墩公園首創兒童版的國民運動中心，涵蓋交通、經濟、運動等多方面建設，照顧全體市民。

西屯區長陳寶雲在市政會議進行區務報告，西屯區人口去年9月突破23萬人，其中20至64歲占比近68％，年輕比例相當高，是個相當有活力的區域。

為打造好吃好玩盡在西屯的印象，區公所大力推動觀光，包括張家祖廟、台中都會公園、筏子溪自行車道、東海大學、台中國家歌劇院、新光遠百商圈、秋紅谷公園、蔦屋書店、逢甲商圈等皆是觀光亮點，老二媽省親遶境則是年度西屯宗教慶典盛事。

西屯區首創調解業務資訊系統，調解業務績效考核連續3年全國第一；首創全國唯一道排孔蓋清疏防災義工隊；線上防汛機具教學，吸引新聞媒體爭相報導；關懷獨居老人，每年總訪視次數超過600人次。

西屯區公所指出，台中2016年公告地價平均調漲38.25％，導致民眾地價稅負擔增加，各界陳情不斷，市府今年調降合理價格，約85萬戶市民受惠，全市平均每戶地價稅減少2500元，盼吸引更多人遷居台中，帶動人口成長及商業發展。

陳寶雲表示，西屯區未來將有台中綠美圖，圖書、美術雙館共構；國際會展中心，以經貿發展為核心，促進中部地區產業發展；中台灣電影中心是影視作品展演平台，也能典藏數位、影像資料；國安段及惠來厝段社會住宅加速籌辦中，設置完善公共設施，提供社會弱勢、學生等族群使用。

(中時 )