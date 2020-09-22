台北市內湖區昨天晚上公車連環撞車禍！一輛三重客運突然失控衝上人行道，造成1死1傷，事發後，一段影片錄到許姓駕駛，二度開車打瞌睡，疑是疲勞駕駛釀禍，但據悉，許姓駕駛2017年有吸毒被逮捕前科，他檢警訊問時坦承有毒癮，上周五曾吸過安非他命，警方已採集他的尿及毛髮送驗，調查是否涉及毒駕。許姓駕駛今早訊後5萬元交保。

據了解，許姓駕駛2017年的吸毒案目前仍在訴訟中，2018年春節後又持「良民證」應徵客運司機，不料昨晚釀出1死1傷死亡事故，檢警訊問時坦承上禮拜五有吸安非他命。警方後續將確認他是否有毒駕，若查證屬實公司不只會將他解雇，也會向他求償。肇事的三重客運今天下午3點半將對外說明。

這起車禍意外發生在內湖路一段358號路段上，從畫面中可以看到，公車直接衝撞人行道，同時還將1名巡邏員警直接撞飛，動彈不得在地，鞋還飛了出去，正在緊急對著對講機求助支援，現場停在人行道上24輛機車全數寶齡球式撞倒在地。

公車在失控衝撞後，車頭立即被夾在兩台機車中間，有目擊者指出，車禍發生當時看見公車內的司機睡著了，接著下一秒就立即看到公車直衝人行道，一旁的銀行大門也差點受到波及，這起車禍意外造成54歲的許姓機車騎士送醫後不幸身亡，1名西湖派出所員警受傷。台北市消防局獲報後，已緊急出動水箱車3輛、特種車3輛、救護車5 輛及24人到場進行搶救。

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(中時新聞網)