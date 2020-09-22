資策會智慧系統研究舉行「智慧家庭新興技術應用交流研討會」，整場活動以聚焦智慧家庭創新應用的發展趨勢及應用服務的方式舉行，活動邀請智慧家電業者禾聯碩蔡副董事長柏毅擔任活動引言，也邀請中華電信巨量資料研究所汪所長世昌、以及ＡＷＳ亞馬遜蕭高級產品經理志盛、耐能智慧史協理亞倫、賽微科技劉副總進榮共襄盛舉，從智慧家庭創新應用服務的角度，來探討其創新發展與技術應用。

(中時 )