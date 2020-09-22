「智慧家庭新興技術應用交流研討會」聚焦智慧家庭創新應用 14:472020/09/22 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 禾聯碩蔡柏毅副董（中）與資策會代表及智慧家庭產業業者合影。（主辦單位提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資策會智慧系統研究舉行「智慧家庭新興技術應用交流研討會」，整場活動以聚焦智慧家庭創新應用的發展趨勢及應用服務的方式舉行，活動邀請智慧家電業者禾聯碩蔡副董事長柏毅擔任活動引言，也邀請中華電信巨量資料研究所汪所長世昌、以及ＡＷＳ亞馬遜蕭高級產品經理志盛、耐能智慧史協理亞倫、賽微科技劉副總進榮共襄盛舉，從智慧家庭創新應用服務的角度，來探討其創新發展與技術應用。 (中時 ) #智慧 #應用 #家庭 #創新 #活動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》華邦高頻寬1Gb LPDDR3 打入Kneron邊緣運算AI應用 09:432020/09/22 財經 拜股市猛漲所賜 Q2美國家庭財富淨值創史上新高 09:142020/09/22 財經 原見精機T-Skin 人機協作新解方 04:102020/09/22 投資理財 啟動三年計畫 工信部 培育智慧建材供應商 04:102020/09/22 全球財經 2020總統盃黑客松 台電獲頒卓越團隊 04:102020/09/22 產業．科技 《產業》貿協「疫後市場學」線上看 研討智慧城市新契機 10:342020/09/22 財經 《資訊服務》Microsoft HoloLens 2 精誠全台獨家銷售 13:412020/09/22 財經 應對美封鎖 陸1天新增3自貿區 04:102020/09/22 產業財經 緯創醫學科技 三大領域報捷 04:102020/09/22 產業．科技 擴大開放 陸探索科技金融新模式 04:102020/09/22 產業財經 科技熱門新聞 蘋果發表會埋伏筆 iPhone 12系列發表會就在這一天？ - 科技 - 科技 電信商意外走漏iPhone 12開賣日期 就在這一天 - 科技 買氣爆棚 新竹房市再現秒殺案 - 日報 蘋果iPhone 12系列名稱曝光 跟你想的都不一樣 - 科技 - 科技 UNIQLO與鬼滅之刃聯名UT第二彈9／21實體店網店開賣 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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