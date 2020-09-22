蘇巧慧錯把吳斯懷當蘇貞昌 直言「我爸怎麼這麼早就到了」 15:002020/09/22 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭 (翻攝莊瑞雄臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日原擬赴立院專案報告瘦肉精美豬開放，但國民黨為抗議美豬進口，一早就占領主席台癱瘓議事。國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭則坐在議場官員席上。民進黨立委莊瑞雄於臉書表示，同黨立委蘇巧慧一時之間沒認出來，還說「我爸怎麼這麼早就到了？」 (中時 ) #蘇巧慧 #吳斯懷 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇震清遭起訴 母盼兒能獲清白 04:102020/09/22 社會新聞 好友曝「他很後悔講出來」 鄭文燦憂成第二個柯文哲 08:482020/09/22 政治 幫民進黨政府澄清瘦肉精 羅智強叫陣高嘉瑜 10:222020/09/22 政治 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 洗白萊豬 藍轟蘇貞昌陳吉仲陳時中對美「輸誠中」 11:472020/09/22 政治 立委集體收賄 丁復華一肩扛、郭克銘給錢不知流向 03:072020/09/22 社會 立院民進黨團幹部難產 柯建銘持續協調再提新方案 12:582020/09/22 政治 好大的官威！蘇震清等人施壓經濟部官員手段曝光 受害人痛心 08:172020/09/22 政治 蘇揆下令 各部會首長除重大事務外 應親自出席立院講清楚重大政策 19:132020/09/21 政治 朝野達共識 立院優先審紓困3.0 04:102020/09/22 政治要聞 政治熱門新聞 蘇震清收賄洩密？ 網回憶一件事嘆：韓國瑜真傻 - 政治 黃捷去眷村擺出「這表情」 網：黑道大姐頭？ - 政治 勞保年改喊卡？許銘春喊政府會負最終給付責任 學者狠吐槽 - 政治 蔡英文爆買愛國飲料 他嘆國民黨再不跟上：民進黨要萬年執政了 - 政治 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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