行政院長蘇貞昌今日原擬赴立院專案報告瘦肉精美豬開放，但國民黨為抗議美豬進口，一早就占領主席台癱瘓議事。國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭則坐在議場官員席上。民進黨立委莊瑞雄於臉書表示，同黨立委蘇巧慧一時之間沒認出來，還說「我爸怎麼這麼早就到了？」

(中時 )