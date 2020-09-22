1971年巨人少棒隊贏得威廉波特冠軍，當時強投吳誠文以11比○完封美西隊，他以不畏挫折的「投手哲學」，在學術界和科技界的成績斐然，月前真除工研院協理兼任南分院執行長，為自己人生投出不一樣的變化球。

「比賽是連續性的競爭，沒有人會停下來等你！」吳誠文以投手哲學鑽研學問，從美國取得電機與電腦工程博士學位，先後擔任清大和成大副校長，並曾任工研院資通所所長，他研發的記憶體測試等相關技術，已實際應用在數百項IC產品中，他並把最愛的棒球與科技結合。

吳誠文指出，根據研究2018年全球運動產值約有1.3兆美元，美國運動市場則達5397億美元，而當年度全球半導體產值為4680億美元，運動產業產值大於半導體產業，顛覆許多人的想像，顯示運動是值得投入的產業。

吳誠文說，運動結合人工智慧、5G等新科技，將開拓全新的運動科技市場，已陸續有國外大廠投入，有的運用人工智慧，紀錄球員的球速和轉速，將數據轉化為智慧情報，可據此做決策判斷，甚至可量化球員的身價。

他舉美國職棒大聯盟以感測器偵測好球帶，發現有些裁判的誤判率高達14％，經委託大西洋聯盟運用智慧裁判機器人協助偵測，可降低裁判誤判率至5％以下，證明AI介入棒球運動後，將成裁判很好的輔助工具，增進比賽公平性。

吳誠文認為，5G開台後將激發許多創新的運動科技，但過去台灣產業鏈分工過細，缺乏軟硬整合的串連，以至於國內產業長期以代工為主，若能培育系統整合的人才與思維，將可大幅提高產業的附加價值。

(中時 )