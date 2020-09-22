前高雄市長韓國瑜遭罷後，下一步動作備受關注，傳出將可能參選台北市長選舉。對此，國民黨台北市議員鍾小平表示，如果韓國瑜真參加台北市長初選，很有可能英粉韓粉會灌票，到時赤道和南極的票合流，國民黨立委蔣萬安就危險了！

國民黨2022台北市長初選人選近來成了討論的焦點，傳出國民黨預計指派蔣萬安參選，但沒想到近來有親韓人士指出，韓國瑜有意參選台北市長，正在鴨子划水做準備。不過，此傳聞遭到韓國瑜陣營駁斥，前高雄市新聞局長王淺秋更表示，消息為空穴來風。

對此，鍾小平在政論節目《鄭知道了》上表示，初選不等於大選，如果韓國瑜真的決意參加初選，會碰到兩個問題，第一個是蔣萬安會不會參選到底？其次是若韓真參選，韓粉和英粉，赤道和南極的票會不會合流，這個是很重要的概念。

鍾小平更指出，如果韓國瑜和蔣萬安對決，很有可能總統大選初選再度重演一遍。第一個可能英粉會灌票，第二是在國民黨內「對比式民調」中，韓粉不會答「蔣萬安vs.陳時中」，而是回答「韓國瑜vs.陳時中」，在英粉加韓粉的效用之下，蔣萬安就危險了！

(中時新聞網)