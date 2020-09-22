新光三越22日董事會補選董事長，由日籍副董村上英之升任，儘管接續任期只有一年八個月，但打破新光三越30年首例由日方擔任董事長。不少資深員工面對近日來泛新光家族各種對董座人選攻堅，對於今日補選結果咸認為「現階段最好安排」。

村上英之是在2018年六月進入新光三越董事會，並因日本三越伊勢丹控股會長赤松憲調任返日而接任副董事長職務，而在去年股東會董監改選時續任副董，並任新光三越中投董事長，今年則因董事長吳東興過世而在此次董事會升任董事長，繼續前任任期至2022年六月止。

新光三越台日合資邁向30年，日方持股比43％，擁六董、一監，由於擁有關鍵優勢，一直是泛新光家族介入新光三越高層職務拉攏目標，包括去年六月股東會董監改選，日方一度與吳東進聯手讓吳東興家族錯失一席董事，從原本三席變二席。

而泛新光家族持股占比57％，包括吳金龍之後的吳東興家族持股占比約19％，吳火獅之後的吳東進、吳東賢、吳東亮、吳東昇等四兄弟，以及吳金虎之後與新光家臣持有比達38％，其中吳東興持股比僅次於日方，與日方同屬關鍵優勢，且一直是30年來新光三越百貨的主力經營團隊。

對於誰來接新光三越董座，不僅家族多強在搶，業界、廠商都在看，近午傳出吳昕陽升任副董事長兼總經理，日籍副董升任董事長消息後，廠商們拍手叫好，資深員工更對此安排深感是現階段最穩當的安排；尤其總經理吳昕陽在新光三越任職27年，從領導規劃到執行、開拓新店等無一不參與，從一家店到超越800億營業額規模，吳昕陽擔當關鍵性角色，且在今年全球疫情橫掃，在吳昕陽領軍下不但維持業績，且贏得更多顧客忠誠，面對明年2021年全球經濟只會更辛苦之際，此時此刻台日合作維持現有經營團隊，才能穩健迎來艱難挑戰。

(工商 )