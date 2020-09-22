美股昨日重挫，亞股今日跌多漲少，台股大盤在權值主將台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等連袂走低之下，盤初即痛失5日線、月線，一度大跌162.38點，所幸華為解禁曙光激勵IC設計族群走揚，加上面板族群挾漲價題材抗跌，大盤跌點一度縮減至百點左右，但接近午盤空壓再度增強，終場集中市場收12645.51點，跌149.61點，12700關告失，總成交值續減至1693.88億元，各大類股全面收黑；店頭市場收165.10點，跌2.26點，總成交值453.56億元。分析師表示，台股今日失守10日線及月線後，近兩日波動恐將加劇，短線仍將持續整理，不排除將有回測季線的壓力，嚴控持股水位為宜。

盤面上，大立光賣壓沉重，下挫1%，收在3460元；台積電今日股價持續修正，收在437元，下跌0.68%，月線宣告失守；聯發科收在603元，跌幅2%；PS5預購火熱，創惟(6104)今日氣勢如虹，盤中放量震盪走高收在82.8元，漲幅5.48%；金融股全盤皆墨，富邦金(2881)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)、新光金(2888)等收盤跌幅都超過1%。

匯率方面，新台幣昨日閃現28.935元，尾盤在央行進場調節下，回到29.158元價位、小貶0.6分，而今早仍再度演出開低走高行情，一度觸及28.980元 ，升值1.78角，上半場收29.120元，升值3.8分。外匯交易員表示，中美貿易戰有助台灣轉單效應，季底出口商拋匯需求旺盛 ，加上國際熱錢湧入新興市場，預期新台幣升值趨勢不變。

分析師表示，外資在現貨市場已連續3日賣超，期貨市場昨日大砍多單6000多口，整體淨多單僅有1.3萬口，何時看見回補的跡象，才是止跌訊號出現之一，預估本週恐將回測季線。操作宜保守，不妨留意蘋概股、半導體設備、5G及防疫概念股。

(時報資訊)