根據最新市調資料指出，宏碁(2353)電競筆電在美市占奪冠，八月份年增率以47%成長，並以24%市占率攻下消費市場第一名寶座。

宏碁長期深耕玩家市場，注重使用者體驗，強調產品本身的效能及散熱技術等致力提供創新產品；今年受疫情影響，遠距及居家政策讓電腦需求大增，同時帶動電競筆電的多元使用情境，一台結合娛樂與辦公需求的電競產品，對商務人士而言以強大效能增強工作效率、更提供轉換玩家角色時的休閒娛樂需求，對學生族群而言則是兼顧課業與娛樂，滿足消費者在不同應用時的期待。宏碁旗下效能卓越的電競產品銷售也順勢成長，同時推動宏碁電競筆電在多國的銷量。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖持續看好公司展望，近幾個月持續加碼自家股票，8月再加碼250張，累計近四個月共加碼逾千張自家股票。宏碁看好遠距商機延續，其中以遠距教學需求最強，目前產能僅能滿足客戶3-4成訂單，積極向組裝廠催貨。

宏碁8月營收也衝上272.73億元，創2015年9月近5年單月新高紀錄。

(時報資訊)