在航空業最快下個月可能大幅裁員逾30,000人之前，共和黨參議員周一提出一項法案，將提供因新冠肺炎疫情深陷困境的航空業超過280億美元的新一輪金援。

在航空業可以展開裁員的10天前，密西西比州參議員暨商務委員會主席威克（Roger Wicker）與緬因州參議員暨監督運輸業之撥款小組委員會主席柯林斯（Susan Collins）提出了該法案。

此前的紓困方案要求獲得聯邦政府援助的航空公司，不得在10月1日以前進行裁員。而新法案旨在將保護航空業的就業直到明年3月底。兩名參議員表示，在新紓困案中，110億美元來自於新的援助金，另外逾170億美元為上一個法案沒有動用到的資金和貸款。

美國航空對此發布書面聲明表示：「我們感謝國會持續為我們的團隊成員與我們的產業提供廣泛、兩黨的支持，我們感謝這些參議員願意採取行動，避免《薪資支援計畫》（Payroll Support Program）下周到期時將立即進行的無薪假與減少航空服務。

美國航空預計自10月起將不得不裁撤或讓約19,000名員工放無薪假，規模超過美國其他航空公司。聯合航空此前表示恐將裁員約16,000人，但由於已經達成初步協議，將近3,000名機師將不必放無薪假。加入工會的機師將於本周起開始表決削減成本計畫，這意味著航班將減少。

(時報資訊)