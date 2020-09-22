外送興起，但因此也衍生不少問題與糾紛。近日一名網友爆料，自己的正妹友人收到外送餐點後，疑似被外送員肉搜個資，還傳訊息給她：「哈囉，我是剛為妳鬆（送）餐的，妳很很漂亮」，因友人住處附近只有固定幾名外送員在跑，嚇得她們不敢再用軟體訂餐。

據三立新聞報導，一名網友在臉書社團「UberEats台灣」發文，表示自己的女性朋友日前叫完餐後，疑似遭到外送員肉搜，不但把臉書資料看光光，還把正妹本人與正妹友人的臉書都一起加好友，更大膽直接傳訊給正妹友人：「哈囉，我是剛為妳鬆（送）餐的，妳很很漂亮」。

不過正妹沒有因為被稱讚而感到開心，反而感覺被騷擾，且因附近都是固定幾名外送員在送餐，也讓她們不敢再訂餐。原PO詢問社團團員：「請問這種狀況可以檢舉嗎？」，不少人紛紛留言：「可以先去警察局備案，避免意外」、「檢舉停權滾蛋」、「直接回報客服，順便報警說性騷擾」。

另也有人說：「寧願外送員有風度的當面問，私下用搜尋的方式表示要認識覺得很低級」，並建議「請男生朋友幫忙取餐，讓對方知難而退」、「家裡外面擺放一雙男生的鞋子」、「所以有些女生訂餐不會寫幾樓，自己下來拿就是怕發生這種事情」。

(中時新聞網)