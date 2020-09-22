蔡英文總統今天赴澎湖視導「海軍146艦隊」時，特地帶了茶飲料去慰問官兵，蔡英文細說原由，前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，訂好的飲料來不及去領。因此，今天她跑了一趟飲料店，「幫忙把遲到的飲料帶給子儀艦官兵」。

蔡英文今天在臉書貼上這杯遲來的茶飲料照片表示，「全天候堅守崗位的國軍，需要我們多多支持！」像是前幾天，駐防澎湖的海軍子儀艦官兵，因為接獲緊急任務，必須立刻出海，就連原本訂好的飲料，都來不及去領。

還好飲料店「茶專」的老闆娘非常窩心，發文表示「保衛國家安全是重要任務」，一定力挺國軍。澎湖的網友也熱心支持，用新台幣下架了多出來的飲料。

她說，這雖然是件小事，但是她知道，國軍的辛苦，國人都看在眼裡，也願意把肯定說出口。這就是「軍愛民，民敬軍」的具體表現。只要我們上下一心，再大的風浪，台灣都一定能克服！

今天她跑了一趟飲料店，幫忙把遲到的飲料帶給子儀艦官兵。「我也要謝謝所有在第一線把關國防的弟兄姊妹，大家辛苦了，國家感謝你們！」

(中時 )