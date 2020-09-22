地表最強炸雞！網友發文詢問，炸雞分成日式、韓式、美式和台式等個種類，到底哪一種最好吃？引發網友討論，其中唐揚雞狂被點名，甚至有人大讚，真的會吃到停不下來。

網友在PTT上發文表示，日本唐揚雞，無論是醬油風味還是大蒜口味都好吃，而韓式炸雞甜甜辣辣也很不錯，許多人推崇的拿波里、麥當勞、胖老爹都屬於美式炸雞，台灣的鹹酥雞和炸雞排也好吃，另還有水牛城辣雞翅等。

原PO表示，逐一細數過後發現炸雞口味眾多，但究竟哪一款是炸雞界的霸主？哪一種炸雞是可以狂吃整籃，都不會覺得膩口？

貼文引起網友討論，「當然是臺灣九層塔蒜末鹹酥雞啊！」、「薄皮嫩雞」、「美式的....沒看美式炸雞全世界的人都吃」、「你說的日韓台有哪個國家的炸雞風靡全世界」、「炸雞元祖不就美國，本家當然最強」、「台日韓都好吃」、「唐揚」。

綜合網友回應發現「唐揚雞」最受大家喜愛，「 日式！很可怕配酒不會想停」、「唐揚雞真的會停不下來」、「日式炸雞沒有之一」、「真要說吃不膩應該是唐揚吧！」

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(中時新聞網)