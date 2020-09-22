中華網龍旗下線上遊戲《飄流幻境Online羅德島傳說》將於明（23）日正式登場與玩家見面，全新版本開放傳說國度「羅德島」地圖、「挑戰宙斯」副本及特殊關卡，還有日版CV劇情語音、新武器技能、個人小屋等眾多玩法，官方也特別帶來一連串公測專屬活動，幫助玩家迅速成長，探索全新的飄流大陸，開啟你的冒險旅程！此外，即日起玩家可以先行至官網下載遊戲主程式、日文語音包及帳號申請，待明日上線後立即體驗最新內容。

全新「羅德島」冒險啟航 新人寵、轉生陸續登場

本次全新解鎖取材於現實中希臘旅遊勝地「羅德島」，玩家將登上美麗的地中海小島，展開全新的任務故事劇情。遊戲中不僅復刻羅德島當地碼頭長堤、石板路面、海邊長椅等特色場景，更重現了羅德島最具代表性的文明成就，在西元前226年因地震倒塌，如今早已無跡可尋的古代世界七大奇蹟之一「太陽神 赫利俄斯雕像」。而除了此次釋出的多項玩法，未來也會開放新人寵及轉生夥伴等更新，還請各位冒險家拭目以待。

新人寵、新轉生 陸續登場。（圖／中華網龍提供）

挑戰眾神副本 踏入屬於傳說的神話國度

為增添更多遊戲樂趣，遊戲內也推出全新副本「挑戰宙斯」，玩家只要於每週三晚上7點至10點，依序通過希臘神祇「狄蜜特」、「阿瑞斯」、「赫拉」、「宙斯」的挑戰，即可獲得專屬獎勵。

挑戰眾神之王 豐富獎勵等你拿。（圖／中華網龍提供）

多項公測加碼活動 助冒險者征服羅德島

隨著遊戲公測，官方特別推出一系列加碼活動，包括「新手創角送禮」、「週末經驗加倍」、「升級衝刺有獎」等，為冒險家們兼程前進，乘風啟航！還有更多福利好康可至活動網站一探究竟。此外，事前讚好活動火熱進行中，趕緊邀請親朋好友一起來讚聲，就有機會帶走羅德號、獨角幼馬、10倍經值聖水等豐富遊戲虛寶！

(科技)