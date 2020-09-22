前副總統陳建仁去年8月底曾提及將成立宗教司，內政部今天在寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切捐款活動中，再次提及相關看法，內政部表示，目前相關規劃將併同行政院組織改造案，一同送立法院審查。

宗教業務龐雜，目前由內政部民政司負責。前副總統陳建仁去年到台南參加宗教團體表揚大會時說，蔡英文總統肯定宗教對社會的奉獻，規劃將宗教團體獨立成立宗教司，希望宗教團體未來繼續發會大愛來做每一件小事。

內政部今天在寶吉祥集團總裁仁欽多吉仁波切捐贈200萬元，給台北市立啟明學校、台中市立啟明學校、私立惠明盲校、國立台南大學附屬啟聰學校等4所學校的新聞稿中，再度提及成立宗教司。

出席記者會的民政司長林清淇表示，民政司的業務太廣，要適度分割，所以未來禮俗、殯葬、宗教部分將會成立宗教司，負責宗教輔導業務。林清淇表示，這件事內政部數任部長力推N年了，只要能夠分出宗教業務，他的工作也等於減了一半。

(中時 )