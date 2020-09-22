隨著網路發達，直播更成為亂象，大陸20日微博有網友踢爆，一段男子直播性侵女生的視頻截圖在網絡上流傳，他表示是在App上看到該影片，他也根據影片內容描述，一名裸體男子疑對一名女生實施性侵犯，被侵犯的女生不停地哭叫，畫面中還有另外兩名女孩站在旁邊，而這起事件也引發當地警方關注，也已介入調查中。

據《澎派新聞》報導，一名爆料的網友表示，他在一個App名稱為蜜桃App，影片中顯示，一名裸體男子疑對一名女生性侵犯，被侵犯的女生不停地哭叫，畫面中還有另外兩名女孩站在旁邊，而影片中的男主角稱，這名女孩是名未成年的國中生在雲南文山本地花9000元（約新台幣3.8萬元）買的，並表示要「驗貨破處」。

該名男子惡劣行徑，已遭到警方關注，並要著手調查。（圖／翻攝自澎派新聞）

過程中，女孩全程痛苦不已，不斷哀號，但男子不聽其女子求饒，最可惡的是，男子在「驗貨結束」後，還將帶血的衛生紙，在鏡頭前炫耀展示，行為極為惡劣！另外，身旁還站有疑似２名未成年女孩，被男子脅迫對著鏡頭褪去衣褲，還要求協助強行按住受害女性。

實際檢索該App內容，發現內有許多不雅影片，而該影片根據資料顯示，發布時間為今年5月9日，片長達半小時之久。而這起直播性侵影片，也引起當地警方高度關注，雲南文山警方也介入調查。

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(中時新聞網)