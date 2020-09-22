前高雄市長韓國瑜遭罷免後持續沉澱，近日卻傳出他可能參選台北市長。「Wecare高雄」發起人尹立則列出12項政見，並諷刺「這樣應該台北就可以發大財了」。對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」酸尹立在高雄淹水時不吭聲、乙烯外洩險氣爆不吭聲，周玉蔻隨便爆料韓，尹立就出現。該粉專痛批，要多麼悲哀的人生，才會繞著另一個人打轉；要多麼卑劣的人性，才能睜眼說瞎話到這種地步？

資深媒體人周玉蔻日前在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，蔣萬安會去北投設服務處，恐是被逼的。她說韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長，所以台北市黨部很緊張，雖然蔣萬安稱設置服務處是反應人民心聲，但說白了，「就是韓國瑜要選台北市長」。

「Wecare高雄」發起人尹立昨則在臉書發文表示，傳出韓國瑜想要選台北市長，他就來幫韓寫政見，解決台北又老又窮。尹立列舉包括貨出得去，人進得來，台北發大財、台北人口破500萬、低價醫療觀光，花個幾十塊美金就可以看癌症、七星山蓋愛情摩天輪、北投挖石油、內湖蓋賭場、開個陽明山到金山大隧道、蓋國際大機場、F1賽車場、賽馬場、台北迪士尼、燈亮路平水溝通等12項證件。尹立最後諷刺表示，這樣應該台北就可以發大財了。

對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」痛批尹立，高雄淹水時不吭聲，前總統府發言人丁允恭爆發桃色醜聞時不吭聲、乙烯外洩險氣爆不吭聲、有毒廢液也不吭聲。周玉蔻隨便爆料韓國瑜，尹立就出現了！該粉專諷刺表示，要多麼悲哀的人生，才會繞著另一個人打轉；要多麼卑劣的人性，才能睜眼說瞎話到這種地步？

(中時新聞網)