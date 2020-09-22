P-3機22日操演，打開魚雷艙演練「魚雷投射」科目。(陳怡誠攝)

Ｃ-130運輸機22日進行性能展演，擔任行能展示編號1315機操演「戰術下降」科目。(陳怡誠攝)

Ｃ-130運輸機操作「編隊滑行」科目。(陳怡誠攝)

因應共機上週二度踰越台海中線，國軍今日進行「聯合防空作戰訓練」，國防部長嚴德發清晨進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，要求各部隊「帶著敵情練兵」，以「恃吾有以待之」的萬全準備，克敵制勝，守護國家安全。

國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將配合「分區同時」的操演過程，上午分別前往國軍聯合作戰指揮中心及空軍作戰指揮部，了解三軍官兵的即時操演情況，並與幹部仔細針對敵情威脅與可能行動，共同研討戰術戰法，務必使任何犯臺企圖與行動失敗。

全台各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。

我國空軍除了戰鬥機之外，包括偵察、反潛機等也支應監偵相關任務。為展示大型軍機戰力，空軍六聯隊所屬P-3C反潛機、C-130H運輸機及E-2K電偵機等，22日輪番進行短場起降、戰術下降俯衝等高難度科目，展現平日訓練成果。

(中時 )