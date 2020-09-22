電動車帶動供應鏈洗牌，LED車燈大廠聯嘉光電總經理黃昉鈺表示，已經擠進Tesla供應鏈，Tier 2中試用專利模組技術設計尾燈與行李燈、Tier 3是出售給美國EMS廠生產第三煞車燈，加上最重要的三大車燈客戶出貨穩定，訂單能見度看到2026年。

聯嘉主要產品為車用LED元件及模组和LED節能產品，目前重點營收來自LED車用照明模組與元件應用，約佔總營收80％，並取得全球前十大及世界知名車燈廠認證與合作，包括GM（通用汽車）、Audi、JAGUAR、TESLA、Mercedes-Benz、BMW…等皆為其客戶。

電動車、自駕車、車聯網等未來趨勢的帶動，提升車載安全性及舒適性將是車廠創造產品差異化的利器，同時也將提升LED在車燈的滲透率。根據統計，2019年全球汽車產出超過8700萬輛，不含車頭燈，每年約有4000億台幣的LED車燈模組市場規模。

黃昉鈺表示，聯嘉所開發的UniFlex Linear不但可以做到3D立體、色澤均勻，亦可達成輕薄窄的設計需求；此外，獨家專利技術更可協助各車廠降低製造成本25％以上，因此深受許多車廠的青睞。

聯嘉董事長黃國欣表示，聯嘉從磊晶／晶片、封裝元件、模組，能做到垂直整合的優勢，以前汽車是三年一小改五年一大改款，現在為了因應消費者使用行為與趨勢，但現在模組都直接使用至少五年；因此，產品開發完成後，銷售期也得以拉長。

黃國欣表示，2019年美國銷售1,700 萬輛新車，聯嘉光電出貨到美國2.71百萬輛車，每6.2輛新車就有一輛新車使用聯嘉的車燈光源產品。此外，目前TESLA 暢銷車款Model 3，除了中國製造的車輛外，其他的車尾燈模組都為聯嘉的產品，今年至少出貨30萬輛以上，約佔聯嘉營收12~15％。

法人表示，一般來說要通過車廠認證需要至少三到五年，所以願意投入原廠車燈研發的公司有限，聯嘉已經經歷過最困難的認證階段，在LED車燈模組上近年來也逐漸受到各大車廠的信賴。

(中時 )