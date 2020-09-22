沿台82線往鹿草167縣道交界處有5隻石鹿雕像，民眾昨天路過發現其中1隻石鹿身體和頭散落在路邊。（摘自臉書「嘉義縣鹿草鄉」／張毓翎嘉義傳真）

員警到場發現草皮上有輪胎壓痕。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

後續員警將散落的石塊移至路邊，避免影響行車安全。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉公所在鄉內設置許多以「鹿」為意象的裝置藝術，尤其沿台82線往鹿草167縣道交界處，有5隻石鹿雕像特別顯眼，不過，21日深夜有民眾行經該路段時，發現其中1隻遭嚴重破壞，甚至還被斷頭。警方研判為車輛撞擊而致，目前待駕駛到案，了解詳細發生原因；另，公所強調，將要求駕駛把石鹿恢復原狀。

鹿草鄉原名為鹿仔草，相傳早期先民來當地開墾時，可見成群的鹿於田間食草，因而得名，歷任鄉長也在道路入口處或行政機關，施作有關「鹿」的意象工程，以展現地方特色，如台82線鹿草交流道旁草地上，有數隻石鹿雕像，為前鄉長汪謙仁任內建置的。

不料，有民眾昨天深夜11點路過，意外發現其中1隻石鹿的身體和頭散落在路邊，整個面目全非，痛心地將畫面PO在臉書社團「嘉義縣鹿草鄉」，希望有鄉民能幫忙把破壞者揪出來。

鹿草分駐所所長林進笙表示，昨天凌晨1點多接獲民眾通報，指鹿草交流道口的石鹿，支離破碎散落在路中，員警到場後發現草皮上有輪胎壓痕，且路上有疑似車子水箱、油箱被撞破的痕跡，後來循著水痕及油漬，離事發現場約400、500公尺，看到路旁停了一輛白色自小客車，其左車頭有撞毀的痕跡，但駕駛已逃離現場，目前已聯絡車主請駕駛前來釐清責任。

鄉長楊秀玉強調，石鹿是由公所斥資設置，如今遭損毀，一定會要求破壞者將它恢復原狀。

(中時 )