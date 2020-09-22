澎湖愛國飲料冬瓜檸檬 蔡英文付帳請官兵 15:062020/09/22 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （澎湖飲料店因為海軍臨時出任務，遭到棄單，總統蔡英文特別到店裡付錢，並且加碼購買150杯愛國冬瓜檸檬。圖／總統府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日共軍侵擾台灣領空、領海，許多官兵必須臨時出任務，澎湖飲料店「茶專」日前接到海軍88杯冬瓜檸檬的訂單，但做到44杯時，官兵就接到任務出海。即使遭到棄單，茶專老板娘不在意，認為這是愛國任務，事後把44杯飲料上網賣掉。 總統蔡英文今日前往澎湖，視察天駒部隊，特別前往茶專飲料店購買愛國飲料冬瓜檸檬，一次下單150杯，慰勞官兵。 蔡英文表示：「我是來付錢的，不好意思上次官兵訂單，讓你白忙一場。」 (工商 ) #共軍 #澎湖 #冬瓜檸檬 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海軍突棄88杯飲料 小英親訪澎湖「愛國飲料店」買爆150杯 13:422020/09/22 政治 陳美鳳澎湖開唱 感謝萬名粉絲同樂 20:262020/09/20 娛樂 天氣熱 蔡英文買飲料慰勞官兵 12:512020/09/22 政治 視察震災消防救災動員演練 蔡英文：讓台灣更有韌性 15:192020/09/21 寶島 澎湖跳島自行車運動兼觀光 比基尼辣妹超吸睛 14:562020/09/20 體育 兩岸開打 美國最樂見 04:102020/09/20 時論廣場 共機頻頻海峽中線 空軍IDF「天駒部隊」延長駐防至年底 14:092020/09/22 政治 共機連日擾台 澎湖竟驚見水雷 軍事專家爆「身分」 21:342020/09/20 政治 澎湖優鮮水產品 尚青 04:102020/09/22 地方新聞 視導海軍146艦隊 蔡英文：保持高昂士氣，捍衛海疆 13:562020/09/22 政治 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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