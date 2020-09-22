近日共軍侵擾台灣領空、領海，許多官兵必須臨時出任務，澎湖飲料店「茶專」日前接到海軍88杯冬瓜檸檬的訂單，但做到44杯時，官兵就接到任務出海。即使遭到棄單，茶專老板娘不在意，認為這是愛國任務，事後把44杯飲料上網賣掉。

總統蔡英文今日前往澎湖，視察天駒部隊，特別前往茶專飲料店購買愛國飲料冬瓜檸檬，一次下單150杯，慰勞官兵。

蔡英文表示：「我是來付錢的，不好意思上次官兵訂單，讓你白忙一場。」

(工商 )