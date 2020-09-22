台北市內湖昨晚一輛公車不明原因失控衝上人行道，釀成1死1重傷，市議員王鴻薇22日質疑，市府每當事故發生就稱會檢討，但從近年數據來看，愈檢討愈多，市府無法向市民交待。北市公運處對此回應，針對個案分析原因成為駕駛教案，也會對業者處分。

王鴻薇今午在議會交通部門質詢，她質疑近年來公車肇事愈檢討愈多，據統計，2018年發生168件事故，造成95人受傷，去年197件事故，造成125人受傷、2死，今年1至7月已有184件事故，計有124人受傷、6死，還不括昨晚發生的事故。

她不滿質疑，每次發生事故後，業者和市府都說會檢討，加強司機訓練、減少事故，但愈檢討愈多，對市民交待得過去嗎？看到公車衝上人行道的畫面，把大家都嚇壞了，死者也很冤枉，這種事絕不能再發生。

公運處長常華珍回應，會深刻檢討，針對該案分析肇事原因，成為司機教案，也會對業者祭出處分。

此外，昨內湖公車事故，駕駛3年前曾因吸毒被逮，坦承上周有吸食安非他命，但事發前並無吸食。

北市交通局長陳學台說，對於駕駛曾經吸毒出乎意料，過去皆有針對業者要求對駕駛健康檢查，像是心血管疾病。

客運業者總經理李建文指出，該肇事司機在進公司時有接受健檢並繳交基隆市政府給予的良民證，進公司2年來，每年都必須健檢1次，另有接受1次抽檢，每次都有針為安非他命、嗎啡，皆是陰性反應，他強調，若知道司機有吸毒絕對不會聘用。

他說，該司機沒有曠職紀錄，工時也都合乎規定，過去沒有重大違規，僅有車門未關或過站未停等小缺失。

(中時 )