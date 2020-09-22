2021年渣打台北公益馬拉松將於今天下午4點，在活動官網開放早鳥報名，跑友即日起到9月28日下午4點的早鳥報名期間報名，可享報名費95折優惠，渣打Visa及Master信用卡卡友，更可享有報名費9折優惠，視障跑者則照賽會傳統可免費參賽。

渣打國際商業銀行長期贊助「渣打台北公益馬拉松」，至今成為全台最多視障跑者參與、最具指標性的跑者首選賽事，2021為第8屆賽事，將訂於2021年1月24日開跑，報名組別涵蓋全程馬拉松、半程馬拉松、13公里個人組、13公里揪團挑戰組及2.5公里 FUNRUN組。

主辦單位表示，以上組別於早鳥報名期間皆享早鳥優惠，跑友們想以優惠價格參加2021全台首場國際級馬拉松，可得把握時間報名，報名費線上刷卡可使用綁定振興券的信用卡，至於超商繳費則不適用紙本振興券。

另外，賽會秉持公益精神，延續去年開放跑者在報名時自由捐款，募得款項將捐助渣打Futuremakers全球公益計畫，用於協助16到35歲的中低收家庭弱勢青年教育機會並發展職涯，進而消弭貧富差距、翻轉未來。

(中時 )