《航海王》作為日本近代最著名的動漫，今回攜手日本知名美妝品牌《植村秀》推出聖誕限定的彩妝系列產品，包含唇膏、潔顏油、睫毛夾及粉餅等一應俱全。

最特別的是唇膏的色號皆延伸自《航海王》中知名角色的戰鬥招式。主人公魯夫的「橡膠槍」、「橡膠機關槍」、「四檔」分別推出橙色、橘紅與漿果紅等色；而女主角之一的娜美則以其施展「天候棒」所展現的招數，推出緋紅與褐紫兩色；超可愛的喬巴則以施展果實能力後的「藍波球」、「柔力強化」、「跳躍強化」及「落櫻繽紛」一舉推出肉桂色、珊瑚色、紅色及粉色等。

此次的聖誕彩妝系列囊括了各項產品（圖 / nylon.com）

此外在潔顏油及植村秀最熱賣的保濕唇膏皆以整組的方式推出，另喜歡的粉絲可一次入手，此外本系列更一次推出了化妝盒、睫毛夾、眼影組合、各式刷具組等等，希望讓大家找到專屬自己的「彩妝大秘寶」。

全系列商品將於10/15於全台指定櫃點正式販售，為了即將到來的聖誕節，有興趣的粉絲可以密切注意。

娜美系列（圖 / nylon.com）

喬巴系列（圖 / nylon.com）

以一個組合包發售的潔顏油（圖 / nylon.com）

以黑金的高質感呈現的高級化粧盒組（圖 / nylon.com）

帶有草帽海賊團 LOGO 的睫毛夾（圖 / nylon.com）

眼影組合的外殼包裝皆有著大大的聯名標誌（圖 / nylon.com）

魯夫系列（圖 / nylon.com）

(中時新聞網)