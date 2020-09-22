警方遞上茶水，確認老翁身體狀況無恙後，將其護送返家。（台南市警察局白河分局提供／周書聖台南傳真）

台南市警察局白河分局後壁分駐所員警日前執行交通勤務時，於後壁陸橋上看見一名吳姓老翁，手持陽傘步履搖晃，警方察覺異狀上前詢問，發現老翁因為迷途，竟從嘉義市跋涉至台南市後壁區，確認老翁身體無恙後，將其護送返家。

據了解老翁已高齡86歲，看似身體瘦弱，居然徒步行走20公里至後壁。當時豔陽高照無遮陰處，老翁僅持一把陽傘，沿台一線往新營方向行走，警方見狀上前關心，原來老翁迷路20公里，橫跨三個縣市。

吳姓老翁獨居於嘉義市，自稱早上出門要去散步買菜，殊不知愈走愈遠，就走到台南市後壁區。警方遞上茶水讓老翁稍作休息後，所幸身體狀況並無大礙，員警也透過M-POLICE系統查詢基本資料，將老翁護送返家。

若非員警即時救援，在艷陽天下後果不堪設想。白河分局表示，同仁秉持同理心，積極協助民眾，希望其他同仁也能藉此學習，做好各項為民服務工作。

(中時 )