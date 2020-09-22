因加利口罩混充陸製產品，為挽回民眾對口罩國家隊的信任，食藥署日前宣布，自9月24日起所有台製平面醫療口罩一律需標「MD」「MIT」雙鋼印，並全面徵收至10/31。卻有消費者提前在電商平台買到雙鋼印口罩。被指涉的廠商明基三豐喊冤，此批貨是政府9/16發布全部徵用前即已製造完成，完全是政策發布時間差造成的誤會，並非偷跑販售。
回顧醫用口罩標示雙鋼印的政策宣布，其實幾經轉折，中央流行疫情指揮中心9/10最先宣布，自9/17起平面醫用口罩皆需印有「MD」「MIT」雙鋼印，但因廠商趕印不及，於是改為9/24上路。後來又考量初期數量有限，9/18再宣布將全面徵用至10/31。有消費者指出，提前在電商平台購得明基三豐印製的雙鋼印平面醫用口罩，懷疑廠商未被徵用，或可能是仿造的，指揮中心接獲此訊息，表示將予調查。
明基三豐昨(21)日發聲明說，為取得衛福部醫療器材製造許可證之廠商，目前市場上流通之雙鋼印口罩，是政府9/16發布全部徵用前，即已完成製造並交付客戶進行流通販售，生產的醫用口罩均符合CNS 14774一般醫用口罩標準。
鏡週刊報導，明基三豐解釋，8月底，指揮中心就號召口罩業者商討雙鋼印可行性，在說明會結束後隔天，公司便著手找廠商開模，大約1至2周即完成雙鋼印，並全面印製生產。明基三豐說，「公司只是比較快完成雙鋼印口罩作業流程」，是因為政策頒布的時間差，才會造成此次誤會。
(中時新聞網)
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