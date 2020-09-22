昨（21）日是921大地震21週年，當年凌晨1時47分一陣天搖地晃，造成全台2415人死亡，相信多數人回想起來仍是心有餘悸，資深藝人曹西平也在臉書回憶此事，並表示：「這一晚921，我以為我跟爸爸兩個人要一起往生了」。

曹西平表示當天凌晨天搖地動沒有停止過，導致住處整個斷電，便跟父親摸黑走下樓到公園避難，當時看著鄰居驚慌失措的臉孔，更不時聽到大樓倒榻聲音，如今回想起來仍心有餘悸，強調事隔21年相信仍有許多人走不出傷痛，更怒斥：「這些建商賠得起這些家屬的心痛嗎？對得起自己的良心嗎？時間久了就被大家遺忘了，但對我來說我永遠忘不了」。

而921大地震後，曹西平表示床邊永遠都會放件雪衣，只要地震來就會先穿雪衣並蓋在身上，主要是怕「被抬出來很不好看」，如今再次提及921大地震，他表示即便這麼多年過去還是害怕，但也感謝當晚有父親陪伴在旁，不過仍好奇反問：「21年過去了有誰記得921大地震」。

對此粉絲也留言：「我想肯定一輩子都不會忘記，21年了...那種感覺卻還很清晰」、「當時半夜裡嚇死了，也不知道要往哪兒逃記憶猶新，永遠忘不了」、「漆黑中的地動山搖，一輩子也忘不了」。

(中時新聞網)