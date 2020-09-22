高雄市議員黃捷無懼「罷捷」活動已進入第二階段，依舊監督市政、跑行程。日前趁「世界古蹟日」帶著志工走訪黃埔新村，體驗眷村文化並思考眷村活化實踐議題。當日，黃一張對著鏡頭拿下太陽眼鏡、露出酷帥表情的照片，網友反應熱烈；更有網友打趣表示，她這模樣簡直是「鳳山黃幫大姐頭」。

黃捷昨日（21）在臉書發文，寫道：「大家知道每年九月的第三個周末是世界古蹟日嗎？上週六我帶著志工團的捷伴們一起走讀黃埔新村，經過了數期的以住代護計畫，黃埔新村現在不只是古蹟，更已經脫胎換骨，從待拆廢棄眷舍成為一個新舊交融的文化亮點，村內有文史工作室、甜點店、眷村民宿、手工編織坊、攝影工作室和結構技師事務所等特色店家，村民們每個都懷著活化眷村的熱情努力著，讓這個全臺灣第一座眷村充滿新生活力。」

黃捷指出：「一位鳳山在地的志工分享，在這次活動之前他完全不知道黃埔新村還有人住，更不知原來裡面這麼豐富有趣！這也是我一直在議會努力的目標，針對這樣一個特別的鳳山亮點應該要多加推廣，甚至有潛力成為鳳山觀光的領頭羊，我在上任的第一個會期即針對黃埔新村的以住代護計畫提出質詢，並且成功爭取在黃埔新村增設Ubike站點，昨天的活動就有志工騎著Ubike來，非常方便！也有村民向我反映觀光停車區、景觀再造、基礎建設等問題，我也會持續在議會發聲，讓這塊鳳山的瑰寶繼續閃閃發光！來鳳山，一定要來黃埔新村喔！」

文章一出，獲得超過7600個讚、超過140則留言與數十次分享。尤其一張黃捷走在眾人之前，雙手拿下太陽眼鏡、對著鏡頭露出酷帥表情的照片，更讓網友為之驚艷。網友紛紛留言：「鳳山黃幫大姐頭，黃捷登場」、「傳說中的大姐大嗎？」「好俠女喔！」「黃捷美女議員，加油，罷免不了妳！」「老實說，住在眷村的老一輩，可能是對黃議員妳，有著最深成見的人。不過黃議員，妳能夠以身試法，帶頭改善活化眷村。這是一種促進省籍和諧，並化解對方敵意，讓對方了解，妳是個認真服務鄉里的好議員」。

(中時新聞網)