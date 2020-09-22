黨產會於今天宣布，認定社團法人中華救助總會為國民黨附隨組織，並自即日起將其13餘億元全面凍結，之後救總須向黨產會申請才可動支經費。黨產會規劃請救總於23日派員來會協商後續事宜，並將在維護公益且影響員工最小之情況下，依法許可救總之營運支出。

黨產會主委林峯正指出，黨產會於今早召開委員會，認定救總曾實質受國民黨控制人事，且非以對價關係脫離控制，因此依照黨產條例認定救總是國民黨的附隨組織。救總成立後除救助難民之外，也曾作為政治作戰單位，對大陸喊話心戰、放空飄氣球，當初救總運用大量國家資源累積許多資本，在任務轉變之後也沒有把資本還給國家，因此必須追任務結束後剩下的這些錢。

林峯正還說，救總目前仍有13餘億財產，其中5億現金，8.6億元不動產，須於四個月內向黨產會申報資產，其資產更被推定為不當取得，自即日起全部凍結，須向黨產會申請才可動支經費。

黨產會副主委孫斌也說，救總經國民黨總裁蔣中正指示成立，職員薪水調整比照公務員，救總成立籌備會議也在國民黨黨部召開，發起人名單也經黨部勾選。此外國民黨曾陸續以國家資源挹注救總超過50億元，且救總各項救濟業務，多係國民黨中央提案並決議相關處理原則後，再交由救總執行經營，執行完畢後再向國民黨中央報告成果，所以救總的業務經營也受國民黨實質控制。

黨產會於去年8月和今年4月兩度舉辦聽證會，探討救總是否為國民黨之附隨組織，以及其財產是否為不當取得。救總也成為第10個被黨產會認定為國民黨附隨組織之團體，前9個分別為欣裕台、中投、婦聯會、國家發展基金會、民權基金會、民族基金會、救團國、中影、中廣。

此外林峯正表示，之後黨產會將研究如何把已遭認定為附隨組織的救國團與中影的資產收歸國有，如有結論再向外界報告。

(中時 )