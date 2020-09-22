中華航空近期推出「小小空服員夢想起飛」微出國體驗，獨家活動獲得熱烈好評，為回饋南部旅客對華航的支持，將於 10 月 9 日再推出「小小空服員 高雄起飛」體驗行程，規劃於高雄小港機場起降，造福南台灣親子檔，現職空服員親授美姿美儀課程及機上服務，更能讓家長看到自己寶貝化身小小空服員的超萌身影，共創美好回憶。超值限定行程即日起可向雄獅、東南、五福及易遊網等四家旅行社洽詢。

「小小空服員 高雄起飛」活動為小朋友打造航空體驗課程，近距離了解空服員與地勤的工作內容，同時也安排高雄小港機場航站巡禮，體驗航空從業人員的日常工作。隨後親子們將一起搭上 CI-2060 愛你·戀你航班，由737-800客機執飛，預計 10 月 9 日 16：00 自高雄小港機場起飛，規劃往日本石垣島方向飛行後，沿台灣東海岸返程，於 18：15 降落高雄小港機場，航程時間約 2 小時 15 分鐘。飛航途中能品嘗機上限定版餐點，盡情選購免稅品，並獲得華航精心準備驚喜大禮包，下機後於入境大廳還有貼心紀念禮，滿載賦歸。

華航高雄首發類包機 CI-2060 機上限定版餐點以精品級空中饗宴概念出發，以高規格食材設計海陸雙拼餐點，商務艙旅客於飯後享用GODIVA冰淇淋，經濟艙則搭配Haagen-Dazs冰淇淋。驚喜大禮包送上華信航空-高雄出發國內線機票買一送一優惠劵、超夯華航豪華商務艙The North Face迷彩盥洗包、可愛機長熊，加碼再送漢來飯店-住宿優惠券、智崴全球-iRide飛行劇院體驗券與新東陽精美伴手禮。搭機旅客可於機上採購免稅品，最低享8折優惠，另於昇恆昌免稅店購物也享華航貴賓專屬優惠，讓旅客買得開心又划算，大小朋友吃喝玩樂一次搞定!

「小小空服員 高雄起飛」歡迎 6-10 歲的小朋友參加，每位小朋友最多可由兩位家長陪同，經濟艙一大一小雙人同行每人 6,888（含稅）元，另可至多加購一名成人；另售有四組商務艙，一大一小雙人同行每人 9,388（含稅）元。

(中時 )